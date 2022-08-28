Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю

Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС .

Температура в городе побила рекорд аномально теплого 2010 года. Это объясняется сильной жарой и мощным антициклоном, которые установились в столице во второй половине месяца.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что в Москве воскресенье, 28 августа, станет последним днем, когда жители застанут засуху. После этого в городе будет наблюдаться облачная погода без осадков.

По словам Тишковца, 28 августа — финальный день уходящего лета, когда в столице видят засуху. Потом все определится «западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев». Температура по-прежнему будет превышать климатическую норму.