Синоптик пообещал последнюю засуху в Москве

В центре «Фобос» назвали воскресенье последним днем затянувшейся засухи в Москве

В Москве воскресенье, 28 августа, станет последним днем, когда жители застанут засуху. После этого ожидается облачная погода без осадков, пообещал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это финальный день уходящего лета, когда в столице видят засуху. Потом все определится «западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев».

Тишковец также отметил температуру выше климатической нормы. По его данным, она все еще продолжит оставаться высокой в городе. Также синоптик заявил, что в Москве сегодня должно быть около 28-30 градусов, в Подмосковье — 26-31 градус.

Помимо этого, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно падать, заключил специалист центра «Фобос».

Ранее в центра погоды также рассказали, что география дымов в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области стала больше. По словам Евгения Тишковца, смог зафиксировали семь столичных метеостанций. Также очевидцы сообщают, что в центре Москвы видна «легкая взвесь». Таким образом, из-за смога кажется, что здания застилает легкая дымка.