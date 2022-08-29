На Украине осудили разрешение морякам выезжать за границу
Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу осудил решение правительства разрешить морякам выезжать за границу по согласованию военкоматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Вместо этого он предложил позволить всем гражданам Украины выезжать за пределы страны. По его мнению, это благоприятно отразится как на населении, так и на армии страны. Парламентарий также заметил, что разрешение для моряков на выезд «исключительно по согласованию территориального центра комплектования» может привести к коррупции на местах.
«Почему не решить просто отменить запрет, продемонстрировать уважение к гражданам Украины и получить совокупный положительный эффект — уменьшение социального напряжения, частные инвестиции в экономику, укрепление обороностойкости», — написал Мазурашу.
Ранее лидер государства Владимир Зеленский назвал сроки снятия ограничений на выезд мужчин с Украины. «Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — сказано в тексте ответа президента на соответствующую петицию о прекращении запрета на выезд из страны.