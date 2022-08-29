На Украине осудили разрешение морякам выезжать за границу

Депутат Рады Мазурашу осудил решение правительства разрешить морякам выезд за границу

Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу осудил решение правительства разрешить морякам выезжать за границу по согласованию военкоматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вместо этого он предложил позволить всем гражданам Украины выезжать за пределы страны. По его мнению, это благоприятно отразится как на населении, так и на армии страны. Парламентарий также заметил, что разрешение для моряков на выезд «исключительно по согласованию территориального центра комплектования» может привести к коррупции на местах.

«Почему не решить просто отменить запрет, продемонстрировать уважение к гражданам Украины и получить совокупный положительный эффект — уменьшение социального напряжения, частные инвестиции в экономику, укрепление обороностойкости», — написал Мазурашу.

Ранее лидер государства Владимир Зеленский назвал сроки снятия ограничений на выезд мужчин с Украины. «Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — сказано в тексте ответа президента на соответствующую петицию о прекращении запрета на выезд из страны.