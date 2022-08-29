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Названы вышедшие из моды цвета одежды на осень

The Symbol: желтые и бежевые цвета стали неактуальными для осенней одежды

Фото: Paul Szewczyk / Unsplash

Редакторы журнала The Symbol назвали цвета одежды, которые выйдут из моды осенью 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По их словам, неактуальными станут желтые и бежевые оттенки. Вместо них эксперты советуют обратить внимание на лиловые, зеленые и теплые шоколадные тона.

Кроме того, специалисты рекомендуют в предстоящем сезоне отказаться от оранжевого цвета и фуксии и заменить их на алый. Журналисты подчеркнули, что данные оттенки перестали быть модными еще в конце текущего лета.

В заключение авторы материала особенно выделили неоновые тона. В их числе оказался кислотный зеленый, который, по мнению экспертов, всегда дешевит образ и редко придает внешнему виду элегантности. Отличной альтернативой указанному цвету послужат глубокий изумрудный и насыщенный травянистый.

Ранее в августе редактор Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.

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Мария Винар
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