Названы вышедшие из моды цвета одежды на осень

The Symbol: желтые и бежевые цвета стали неактуальными для осенней одежды

Редакторы журнала The Symbol назвали цвета одежды, которые выйдут из моды осенью 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По их словам, неактуальными станут желтые и бежевые оттенки. Вместо них эксперты советуют обратить внимание на лиловые, зеленые и теплые шоколадные тона.

Кроме того, специалисты рекомендуют в предстоящем сезоне отказаться от оранжевого цвета и фуксии и заменить их на алый. Журналисты подчеркнули, что данные оттенки перестали быть модными еще в конце текущего лета.

В заключение авторы материала особенно выделили неоновые тона. В их числе оказался кислотный зеленый, который, по мнению экспертов, всегда дешевит образ и редко придает внешнему виду элегантности. Отличной альтернативой указанному цвету послужат глубокий изумрудный и насыщенный травянистый.

Ранее в августе редактор Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.