Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе

TourDom: восемь россиян с авиабилетами застряли в Стамбуле из-за нехватки мест на борту

Российские туристы, купившие билеты на рейс ТК-419 Turkish Airlines из Стамбула в Москву, застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе. Об этом порталу TourDom сообщила сестра одного из пассажиров.

Россиянка Валерия рассказала изданию, что ее брату на стойке регистрации выдали авиабилет с местом SBY. По ее словам, только на посадке стало ясно, что означает эта «загадочная» аббревиатура. «В самолет его не пустили: сказали, что нет мест, хотя билет покупался за полную цену и за три месяца, — поделилась она. — В итоге выдали талон на следующий рейс, который был только через 14 часов!»

Как удалось выяснить девушке, всего в такой ситуации оказались по меньшей мере восемь россиян. Отправления нового борта из-за отсутствия мест в близлежащих гостиницах отдыхающие ждали в аэропорту. При этом россиянка подчеркнула, что пассажирам не предоставили питание и воду. Более того, она отметила, что им не удалось получить компенсацию на месте вылета, поскольку «не работала система».

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская рассказала изданию, что представители авиакомпании обязаны выплатить туристам компенсацию и стоимость расходов за гостиницу. «Обращаться лучше с жалобой к перевозчику напрямую (способы обычно указаны на сайте авиакомпании) или через кассу», — сказала она.

Специалист добавила, что для большего эффекта можно направить обращение с помощью сторонних сервисов, таких как «Компенсэйр». Они занимаются урегулированием подобных вопросов с зарубежными авиакомпаниями за процент.

Ранее в августе стало известно, что более 400 туристов из России застряли в Египте. По техническим причинам их рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен. Россияне жаловались, что их держали в здании аэропорта около восьми часов без воды и еды. Впоследствии отдыхающих все-таки расселили в одном из отелей курортного города, где они столкнулись с русофобским отношением со стороны персонала.