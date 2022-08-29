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Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе

TourDom: восемь россиян с авиабилетами застряли в Стамбуле из-за нехватки мест на борту

Фото: Azad Lashkari / Reuters

Российские туристы, купившие билеты на рейс ТК-419 Turkish Airlines из Стамбула в Москву, застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе. Об этом порталу TourDom сообщила сестра одного из пассажиров.

Россиянка Валерия рассказала изданию, что ее брату на стойке регистрации выдали авиабилет с местом SBY. По ее словам, только на посадке стало ясно, что означает эта «загадочная» аббревиатура. «В самолет его не пустили: сказали, что нет мест, хотя билет покупался за полную цену и за три месяца, — поделилась она. — В итоге выдали талон на следующий рейс, который был только через 14 часов!»

Как удалось выяснить девушке, всего в такой ситуации оказались по меньшей мере восемь россиян. Отправления нового борта из-за отсутствия мест в близлежащих гостиницах отдыхающие ждали в аэропорту. При этом россиянка подчеркнула, что пассажирам не предоставили питание и воду. Более того, она отметила, что им не удалось получить компенсацию на месте вылета, поскольку «не работала система».

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Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская рассказала изданию, что представители авиакомпании обязаны выплатить туристам компенсацию и стоимость расходов за гостиницу. «Обращаться лучше с жалобой к перевозчику напрямую (способы обычно указаны на сайте авиакомпании) или через кассу», — сказала она.

Специалист добавила, что для большего эффекта можно направить обращение с помощью сторонних сервисов, таких как «Компенсэйр». Они занимаются урегулированием подобных вопросов с зарубежными авиакомпаниями за процент.

Ранее в августе стало известно, что более 400 туристов из России застряли в Египте. По техническим причинам их рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен. Россияне жаловались, что их держали в здании аэропорта около восьми часов без воды и еды. Впоследствии отдыхающих все-таки расселили в одном из отелей курортного города, где они столкнулись с русофобским отношением со стороны персонала.

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Фариза Бацазова
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