Застрявшие в Египте россияне пожаловались на русофобию и отсутствие воды

Россияне, застрявшие в Египте из-за отмены рейса в Москву, пожаловались на русофобию

Более 400 российских туристов, застрявших в городе Шарм-эш-Шейх в Египте из-за отмены рейса авиакомпании Red Wings, пожаловались на тяжелые условия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что путешественники должны были вернуться в Россию 24 августа, однако по техническим причинам их вылет, намеченный на 12:45 по местному времени, отменили. При этом, по словам отдыхающих, их держали в здании аэропорта до 19 часов без еды и воды.

Впоследствии россиян разместили в одном из отелей, однако туристы рассказали, что в гостинице они «столкнулись с русофобией, отсутствием воды и плохим отношением». Путешественники отметили, что из-за отмены вылета в Москву у них сгорели стыковочные рейсы в свои российские города.

При этом представители туроператора и авиакомпании отказались нести ответственность за произошедшее, заявив, что это не их проблемы. На момент публикации заметки о возможном вылете россиян ничего не сообщалось.

Ранее 24 августа руководитель проекта Russians Анна Лапенко рассказала, что россияне периодически сталкиваются с единичными случаями проявления русофобии в Европе, Америке и Канаде. Так, путешественникам не дают арендовать машину, видя российские документы, не продают товар или не обслуживают в кафе.