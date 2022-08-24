Эксперт рассказала о случаях русофобии на Западе

Руководитель проекта Russians Лапенко рассказала о русофобии в Европе и Америке

Обычно россияне сталкиваются с проявлением русофобии в Европе, Америке и Канаде, рассказала «Ленте.ру» руководитель проекта по оказанию помощи россиянам за рубежом Russians Анна Лапенко.

По словам эксперта, в последнее время уровень русофобии значительно снизился по сравнению с тем, что был весной. В целом, к российским туристам относятся дружелюбно.

«Но единичные случаи все же встречаются. Например, не дают арендовать машину, видя российские документы, не продают товар или не обслуживают в кафе», — заметила Лапенко.

По словам специалиста, многие граждане предпочитают не рассказывать о неприятных случаях, опасаясь, что потом у них могут начаться проблемы со въездом в другие страны. Эксперт добавила, что люди, настроенные агрессивно, могут спровоцировать конфликт где угодно, и от этого никто не застрахован.

Лапенко порекомендовала в такой ситуации не поддаваться на провокации и не ввязываться в конфликт, а в случае эскалации следует обратиться в правоохранительные органы.

В конце июля Ростуризм усомнился в том, нужен ли список русофобских отелей за границей. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, в марте-апреле 2022 года от россиян поступало много жалоб о случаях проявления русофобии в гостиницах за границей, однако потом число обращений существенно снизилось.