В России усомнились в нужности списка русофобских отелей за границей

Ростуризм считает нецелесообразным создание списка русофобских зарубежных отелей

Ростуризм не считает нужным создание списка зарубежных отелей, где поощряется русофобия. В его целесообразности усомнилась глава ведомства Зарина Догузова, об этом она написала в Telegram-канале.

По словам Догузовой, в марте-апреле 2022 года ведомство действительно фиксировало случаи проявления русофобии в отелях за границей, однако на сегодняшний день от россиян и организаций поступает мало обращений и жалоб. Тем не менее каждый случай рассматривается отдельно, «с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны».

«Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества», — заверила руководитель Ростуризма.

Ранее в июле российские турагенты, клиенты которых недавно отдыхали в Греции, прокомментировали слухи о захлестнувшей страну волне русофобии. По их словам, притеснения россиян на европейских курортах являются единичными случаями, однако некоторые уверены, что за пределами туристических зон все же есть риск столкнуться с агрессией.