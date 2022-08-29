В России предложили увеличить плату за метеоданные для авиакомпаний

«Известия»: Росгидромет предложил повысить плату за метеоданные для авиакомпаний

Провайдер прогнозов погоды для отрасли «Авиаметтелеком Росгидромета» предложил увеличить плату за метеоданные для авиакомпаний. Об этом пишут «Известия».

Росгидромет запросил проиндексировать тариф для перевозчиков на уровень инфляции с 2019 года, что может привести к увеличению суммы всех выплат почти на один миллиард рублей в следующем году. В перспективе, этот показатель будет только расти из-за инициативы «Авиаметтелекома», которая предполагает ежегодную актуализацию затрат на содержание метеостанций, говорится в материале. Все расходы будут закладываться в договоры с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко заявил, что если плата увеличится, авиакомпании не будут повышать цены на билеты. По его словам, им выплачивается госсубсидия размером 100 миллиардов рублей, при условии, что они перевезут не менее 100 миллионов пассажиров в этом году. Эти выплаты, в частности, подразумевают и сдерживание роста цен на авиабилеты.

В августе Минтранс России рассказал, что российские авиакомпании с января по июль снизили объем перевозок на 10 процентов.