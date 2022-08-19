Стало известно о заметном сокращении перевозок российскими авиакомпаниями

Минтранс: авиакомпании России с января по июль снизили объем перевозок на 10 процентов

Минтранс России сообщил о заметном сокращении перевозок российскими авиакомпаниями за первую половину 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что с января по июль объем перевозок снизился на 10 процентов. При этом в министерстве отметили, что спрос на авиаперевозки по внутренним и зарубежным направлениям постепенно начал восстанавливаться.

Кроме того, в Минтрансе заявили о снижении средней стоимости перелетов по России за счет государственной программы субсидирования. Для сравнения: цена билетов на полет по стране в экономклассе в конце августа при продаже в мае, когда еще не были утверждены правила субсидирования, в среднем составляла 8470 рублей; в середине июня, когда завершился отбор получателей субсидий, — 7420 рублей.

Ранее в августе аналитики сервиса Aviasales назвали россиянам действенные лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов. В первую очередь эксперты посоветовали туристам приобретать билеты за 15-20 дней до поездки. При этом день недели и время суток никак не влияют на стоимость перелета.