Названы рабочие лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

В Aviasales посоветовали покупать авиабилеты летом за 15-20 дней до путешествия

Аналитики сервиса Aviasales назвали действенные лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов, а также рассказали о распространенных уловках, которые на самом деле не работают. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, летом россиянам порекомендовали приобретать билеты за 15-20 дней до поездки. Если путешествие запланировано на осень, то лучше всего это делать за 30-60 дней до вылета, а если зимой или весной, то как можно раньше.

При этом отмечается, что если билеты подешевели, то ждать еще большего снижения цен не стоит. «Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке цена вырастет обратно, чем то, что она упадет еще больше», — уточнили специалисты.

Кроме того, эксперты заявили, что день недели и время суток никак не влияют на стоимость билетов. Единственное исключение — резкие падение курса доллара. В таком случае выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду.

При подготовке статистики специалисты Aviasales проанализировали более 400 миллионов поисковых запросов пользователей сервиса, сделанных с сентября 2020 по июнь 2022.

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