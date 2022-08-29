Суд приговорил родственницу президента Перу к предварительному заключению на 30 месяцев

Йенифер Паредес, сестру первой леди Перу, приговорили к предварительному заключению сроком на 30 месяцев. Ее подозревают в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал обоснованной просьбу о предварительном заключении на 30 месяцев для Йенифер Паредес, в отношении которой ведется расследование о предполагаемой преступной организации», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что генпрокуратура запрашивала 36 месяцев предварительного заключения для родственницы главы государства.

Президента Перу Педро Кастильо и членов его семьи подозревают в участии в преступной организации, которая промышляла мошенничеством во время аукционов на инфраструктурные работы. Тем не менее перуанский лидер неоднократно отрицал любую причастность к вменяемым преступлениям. Ему были предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, использовании служебного положения для оказания протекции его близким людям, а также в плагиате при написании университетской работы.

Кастильо занял свой пост в июле прошлого года. Он баллотировался от леворадикальной партии «Свободное Перу» и набрал 50,12 процента голосов. Сообщается, что до победы на выборах, Кастильо работал сельским учителем.