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Разносчик пиццы пять часов поднимался на высочайшую гору страны ради клиента

В Японии разносчик Domino’s Pizza поднялся на Фудзи, чтобы отдать пиццу голодному туристу

Кадр: Yamap

В Японии курьер Domino’s Pizza поднялся на вершину горы Фудзи, чтобы отдать заказ проголодавшемуся туристу. О восхитившей пользователей сети истории рассказали в World of Buzz.

Фотография разносчика сети пиццерии Domino’s Pizza на вершине самой высокой горы Японии быстро стала вирусной в Twitter. Как выяснили комментаторы, ради клиента курьер поднимался на священную гору страны около пяти часов, а свой путь он начал в 7:38 утра. На основании того, что мужчина был одет в теплые вещи, они сделали вывод, что сотрудник ответственно подошел к выполнению заказа.

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Также выяснилось, что пицца обошлась туристу в 3776 иен (1,6 тысячи рублей), при этом стоимость доставки составила 40 тысяч йен (17,5 тысячи рублей). В комментариях под публикацией пользователи сети высоко оценили преданность доставщика своей работе. Они также выразили надежду, что курьер получил щедрые чаевые от голодного клиента.

Ранее в июле курьер доставки пиццы в американском городе Лафайетт, штат Луизиана, вошел в охваченное огнем здание и спас оттуда пятерых детей. В ходе спасения мужчина получил несколько ожогов и надышался дымом.

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Дарья Рыбак
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