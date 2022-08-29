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Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России

Reuters: вспомнившие времена коммунизма поляки выстроились в очереди за углем

Фото: Jason Lee / Reuters

Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka в окрестностях польского Люблина выстроилась очередь из легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, местные жители обеспокоены прогнозом на предстоящую зиму, а запрет импорта угля из России заставил их вспомнить коммунистические времена. В связи с этим использующие угольное отопление поляки поспешили запастись топливом, говорится в материале.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — приводит агентство слова 57-летнего пенсионера Артура. Отмечается, что ожидание может растянуться от пары часов до нескольких дней.

Польша добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент страны Анджей Дуда подписал соответствующий закон. Позднее бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что стране грозят сбои в отоплении домов будущей зимой из-за запрета на российский уголь.

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Марина Совина
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