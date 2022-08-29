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Путин заявил о дискредитации Западом российской политики

Президент Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать политику России

Фото: Global Look Press

Страны Запада всегда пытались дискредитировать политику, проводимую Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Агентство отметило, что глава государства провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

«Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — сказал Баринов.

Президент согласился с его мнением и добавил, что «они всегда пытаются это сделать».

Ранее стало известно, что менее трети стран-членов ООН подписали антироссийское заявление по ситуации на Украине. Из 193 стран ООН 54 поддержали заявление по ситуации на Украине.

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Никита Абрамов
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