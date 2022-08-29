Путин заявил о дискредитации Западом российской политики

Президент Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать политику России

Страны Запада всегда пытались дискредитировать политику, проводимую Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Агентство отметило, что глава государства провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

«Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — сказал Баринов.

Президент согласился с его мнением и добавил, что «они всегда пытаются это сделать».

Ранее стало известно, что менее трети стран-членов ООН подписали антироссийское заявление по ситуации на Украине. Из 193 стран ООН 54 поддержали заявление по ситуации на Украине.