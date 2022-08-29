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В США приостановили съемки сериала с Портман из-за угроз от местных жителей

В США приостановили съемки сериала с Натали Портман из-за угроз от местных жителей

Фото: Jordan Strauss / AP

Съемки сериала «Леди в озере» (Lady in the Lake) с актрисой Натали Портман в главной роли приостановили из-за угроз от местных жителей. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Балтиморе, США. К продюсерам проекта подошли несколько человек, которые заявили о том, что если съемки не прекратятся, они вернутся и «кого-нибудь застрелят». Местные жители также сделали оговорку, что если им заплатят, никто не пострадает. Речь шла о 50 тысячах долларов. Шоураннеры приняли решение приостановить съемочный процесс и найти новую локацию для работы, усилив при этом меры безопасности.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

«Леди в озере» — детективный мини-сериал от Apple TV +, рассказывающий о домохозяйке, которая берется за расследование загадочного убийства. Главные роли в шоу исполнили Натали Портман и американская актриса Мозес Ингрэм, известная по проекту «Оби-Ван Кеноби».

Ранее стало известно о том, что Warner Bros. поддержала писательницу Джоан Роулинг после угроз убийством.

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Дениза Мацаева
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