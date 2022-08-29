В Совфеде предупредили о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС

Сенатор Джабаров предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза

Власти Евросоюза (ЕС) готовы «стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно», лишь бы России сделать побольнее, однако последствия санкций для самой Европы могут быть катастрофическими. Об этом предупредил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, санкции работают не столько против России, сколько против Европейского союза.

«Давайте сравним, что лучше, сидеть зимой в теплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода», — добавил Джабаров, напомнив о том, что «время неумолимо тикает».

Парламентарий отметил, что рано или поздно европейцы зададут вопрос своим правительствам о том, зачем те жертвовали благосостоянием своего народа ради поддержки Украины.

Ранее стало известно, что в список конкретных предложений для восьмого пакета санкций против России, который подготовили страны Балтии, попали новые ограничения в области энергетики, торговли и международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.