Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предупредили о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС

Сенатор Джабаров предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Власти Евросоюза (ЕС) готовы «стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно», лишь бы России сделать побольнее, однако последствия санкций для самой Европы могут быть катастрофическими. Об этом предупредил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, санкции работают не столько против России, сколько против Европейского союза.

«Давайте сравним, что лучше, сидеть зимой в теплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода», — добавил Джабаров, напомнив о том, что «время неумолимо тикает».

Парламентарий отметил, что рано или поздно европейцы зададут вопрос своим правительствам о том, зачем те жертвовали благосостоянием своего народа ради поддержки Украины.

Ранее стало известно, что в список конкретных предложений для восьмого пакета санкций против России, который подготовили страны Балтии, попали новые ограничения в области энергетики, торговли и международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на ЗАЭС
Шольц анонсировал поставку Украине беспилотников и средств ПВО
Россияне смогут «услышать» исчезающие памятники архитектуры
Байдена обвинили в жестоком предательстве американских военных
В Финляндии раскрыли новые правила оформления туристических виз для россиян
В Индии взорвали башни-близнецы
Германия выступила против запрета на выдачу виз для россиян
Кремль отреагировал на заявления НАТО о наращивании присутствия в Арктике
Головин рассказал об игре против Месси и Неймара
Заслуженный художник России Карнабеда госпитализирован после смертельного ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.