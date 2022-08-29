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Страны Балтии предложили Европе новые санкции против России

Страны Балтии предложили ЕС новые санкции против России в рамках восьмого пакета
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

В список конкретных предложений для восьмого пакета санкций в отношении России, который подготовили страны Балтии, попали новые ограничения в области энергетики, торговли и международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, также в предложениях говорится о внесении в санкционные списки большего количества людей и организаций. Эстония, подчеркнул дипломат, хотела бы, чтобы восьмой пакет санкций был принят как можно раньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что санкционный запал в отношении России со стороны западных стран не иссяк. Давление, которое началось после введения российских войск на территорию Украины, только усиливается.

По его словам, то обстоятельство, что инициаторы санкций и сами страдают от них, не изменил общую позицию Запада. При этом текущие ограничительные меры пока не вступили в силу полностью. Самым серьезным ударом может стать эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, которое вступит в силу зимой.

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Платон Щукин
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