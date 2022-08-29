Перечислены стойкие перед непогодой прически

Парикмахер Абергель: хвост и пучок лучше всего держат форму во время непогоды

Звездный стилист перечислил стойкие прически для неблагоприятных погодных условий осенью. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии журнала Glamour.

Парикмахер Адир Абергель рассказал, что хвост лучше всего держит форму во время дождя и ветра. Специалист отметил, что перед выходом на улицу следует загладить все торчащие волоски с помощью зубной щетки и лака. Различные вариации пучка, от гладкого до объемного, также идеально подойдут для непогоды, считает эксперт.

Кроме того, собеседник издания призвал читательниц обратить внимание на боксерские косы, поскольку данная укладка может продержаться до шести недель. По словам Абергеля, оптимальным решением также станут пляжные волны, поскольку такие локоны заведомо должны выглядеть небрежно. «Прическа должна выглядеть так, будто вы и не укладывались», — уточнил он.

Ранее редактор Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).