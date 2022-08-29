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Щенок спас собаку от утопления в джакузи

The Mirror: щенок спас взрослого французского бульдога от утопления

В деревне Баллинахинч, Северная Ирландия, щенок породы кокапу поднял тревогу и спас взрослого французского бульдога от утопления в джакузи. Об этом сообщает The Mirror.

Французский бульдог по кличке Харли и щенок Лотти играли на матерчатой крышке, накрывавшей джакузи. В какой-то момент он провалился, и Харли упал в воду. Увидев это, Лотти бросилась к двери дома и сумела привлечь внимание дочери хозяев. «Она побежала к задней двери и начала лаять и скулить, чтобы ее пустили, и благодаря этому спасла его. Если бы не ее действия, Эва бы ничего не узнала», — отметил владелец собак Стивен.

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Мужчина рассказал, что он возвращался с женой домой из Амстердама, когда им позвонила дочь и рассказала о случившемся. «Конечно, мы были в шоке, когда я понял, что плохо закрепил крышку. Я не мог понять, как собака попала туда. Мы с женой прямо в аэропорту решили посмотреть, что произошло, на записи с камеры наблюдения», — рассказал Стивен.

Оказалось, что британец неплотно застегнул москитную сетку на беседке, в которой находилось джакузи. Собаки пробрались внутрь и залезли на крышку-чехол, которая вскоре провалилась. Хозяева рассказали, что Харли барахтался в воде около двух с половиной минут, пока не подоспела помощь.

Ранее сообщалось, что в городе Страффорд, штат Вермонт, США, собака спасла хозяйку от медведицы с медвежатами. Джек-рассел-терьер принялся лаять на медведя и отвлек его внимание.

Алиса Дмитриева
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