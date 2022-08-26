Собака спасла хозяйку от напавшей медведицы с медвежатами

USA Today: в США собака спасла женщину от нападения медведицы с медвежатами

В городе Страффорд, штат Вермонт, США, собака спасла хозяйку от медведицы с медвежатами. Об этом сообщает USA Today.

Зверь напал на 61-летнюю Сьюзан Ли, когда та гуляла на принадлежащей ей земле с двумя собаками — джек-рассел-терьером и лабрадудлем. Ее питомцы скрылись из вида, она стала их звать и вдруг услышала громкий звук. Женщина обернулась и поняла, что к ней мчится медведь. Она споткнулась и упала, а хищник набросился на нее и схватил зубами за ногу.

В этот момент джек-рассел-терьер принялся лаять на медведя и отвлек его внимание. Зверь переключился на собаку и начал отступать по тропе. Только тогда Ли смогла встать. Терьер последовал за ней, а лабрадудль вернулся домой позже. Медведь скрылся с места происшествия.

Американка смогла вернуться домой, после чего сосед отвез ее в больницу. У женщины осталась рана от укуса на левой ноге и множество царапин. Полученные травмы не угрожали жизни пациентки, и вскоре ее выписали из больницы. Терьер тоже не пострадал.

Представители департамента охраны окружающей среды опросили Ли в больнице и забрали ее одежду в качестве доказательства произошедшего. Специалисты изучили место, где произошло нападение, и установили, что на женщину напала медведица, у которой были медвежата. Нападение произошло, когда Ли и собаки спугнули медведицу.

Чиновники попытались найти медведя, но безуспешно. Государственный биолог Жаклин Комо заявила, что поиски медведя были прекращены, так как медведь напал с целью самозащиты и не представляет общественной угрозы.

В штате Вермонт водятся барибалы. Их численность составляет около шести тысяч особей.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. Он завоевал репутацию вечно голодного, но нежного зверя.