Медведь вытащил женщину из палатки и растерзал ее из-за желания есть

Los Angeles Times: в Монтане гризли из-за голода повел себя как хищник и растерзал женщину

Медведь гризли, который год назад растерзал женщину в штате Монтана, был движим голодом и демонстрировал хищническое поведение. Об этом сообщает Los Angeles Times.

6 июля 2021 года 65-летняя Ли Дэвис Локан из города Чико, штат Калифорния, поехала в долгожданный велопоход. Когда группа находилась в городе Овандо в Монтане, Локан не захотела ночевать в отеле, где остановились ее сестра и их общий друг, и осталась спать в палатке. Ночью женщину растерзал медведь. Зверь проник на территорию кемпинга, вытащил Локан из палатки и набросился на нее. На шум из соседней палатки выскочил мужчина и прогнал хищника при помощи спрея. Туристы пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно. Она скончалась на месте.

В июле 2022 года Комитет по рассмотрению происшествий с медведями гризли выпустил отчет, в котором приводятся результаты расследования, проведенного после гибели Локан. По заключению специалистов, медведь напал на туристку из-за желания есть. Он забрался в палатку в поисках оставленной пищи, увидел спящую женщину и повел себя как хищник.

За час до гибели американки медведь приходил в лагерь, где Локан жила вместе с парой из Техаса. Они смогли отпугнуть дикого зверя.

После первой встречи с медведем Локан убрала часть упакованной еды и сухую чечевицу подальше от своей палатки и достала спрей от медведей. Тем не менее, в палатке остались ее туалетные принадлежности, которые хранились в сумках, где того лежала сушеная голубика. Они все еще пахли ягодами. Остальная еда хранилась в велосумках в трех метрах от ее палатки.

Согласно отчету, 189-килограммовый самец гризли сломал шею Локан и повредил ей позвоночник. Под палаткой нашли пустой баллончик со спреем от медведей.

Медведя, который растерзал Локан, подстрелили спустя несколько дней, когда он напал на курятник рядом с Овандо. Тест ДНК показал, что это был тот же медведь гризли. Он же напал на другой курятник за несколько часов до нападения на женщину. Медведю было от четырех до семи лет.

«Не у всех медведей, чье поведение продиктовано поиском пищи, проявляются признаки хищнического поведения. По неизвестной причине этот медведь повел себя как хищник. Пытаясь добыть пищу под покровом темноты, возможно, из-за того, что жертва шевелилась во сне или издала какой-либо звук, медведь среагировал и убил Локан», — говорится в отчете.

Специалисты по охране дикой природы рекомендуют в случае приближения медведя к палатке прятаться в здании или автомобиле и не возвращаться к палатке в течение ночи.

Медведи гризли распространены, в основном, в Канаде и на Аляске. В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана, Вашингтон и в районе Йеллоустоунского национального парка.

Ранее сообщалось, что в Канаде черный медведь барибал растерзал сотрудницу вертолетной компании на глазах у ее коллег. Врачи скорой помощи смогли лишь констатировать ее смерть.

