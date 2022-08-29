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Анастасия Решетова показала лицо без макияжа

Российская фотомодель Анастасия Решетова показала лицо без макияжа на фото в соцсетях
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала натуральную внешность на новом фото в соцсетях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась изображением, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. Манекенщица сфотографировалась в зеркале с распущенными волосами в розовой футболке.

«Та большая редкость, когда я публикую себя без макияжа и фильтров. Сразу на нормального человека похожа», — подписала телеведущая указанный снимок. Известно, что поклонники не имеют возможности прокомментировать данный кадр, поскольку он опубликован в сторис.

В июне Анастасия Решетова также раскрыла секрет своей стройности. Модель разместила фотографию, на которой разместила текст, в котором рассказала, что ее тело изменилось «внутри и снаружи» после того, как она начала пить сок сельдерея раз в два дня перед завтраком. Звезда добавила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.

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Майя Пономаренко
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