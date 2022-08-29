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Подаренное покойной матерью кольцо вернулось к сыну спустя 54 года

Metro: потерянное 54 года назад кольцо вернулось к владельцу

Фото: Pavlos Stamatopoulos / Unsplash

В Великобритании подаренный женщиной сыну перстень, который он потерял полвека назад во время сбора клубники, вернулся к владельцу. Об этом сообщает Metro.

Мать подарила Дэвиду Рэдли перстень на его 21-й день рождения. Женщина купила дорогое украшение по каталогу и оплачивала его в рассрочку. Рэдли потерял подарок, когда собирал клубнику в родной деревне Сигрейв, графство Лестершир, в 1968 году. Британец долго пытался найти пропажу, но сделать этого ему так и не удалось.

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Однако 54 года спустя подарок покойной матери Рэдли нашел кладоискатель на поле, принадлежащем Питеру Лаветту. Кольцо лежало на глубине 17 сантиметров, а за прошедшие годы на нем появилась только одна небольшая царапина. Лаветт вернул украшение владельцу, которому сейчас 75 лет. «Когда мне позвонил Питер, я не мог поверить в это. Я испытал неописуемую радость в тот момент», — подчеркнул он.

По словам Рэдли, ему пришлось отнести украшение ювелиру, чтобы немного увеличить размер украшения, так как за прошедшие годы его пальцы стали толще. «Я отнес его в ювелирную мастерскую, и они оценили кольцо в 700 фунтов (49,8 тысячи рублей), что говорит о том, что в те времена оно было очень ценным», — подчеркнул британец.

Ранее сообщалось, что к жительнице Техаса, США, в Рождество вернулось похищенное 18 лет назад кольцо. Украденное кольцо нашлось в автомате для мелочи и было передано в бюро находок.

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Алиса Дмитриева
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Подаренное покойной матерью кольцо вернулось к сыну спустя 54 года
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