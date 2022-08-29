ЕС попросили помочь с обучением украинских саперов и снайперов

Bloomberg: Украина попросила ЕС помочь обучить саперов, снайперов и офицеров

Страны Евросоюза (ЕС) в ходе возможной тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут предложить Киеву свою помощь с обучением снайперов, саперов или офицеров. Об этом со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы Европейского Союза сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что с соответствующей просьбой к союзникам обратились власти Украины: утверждается, что Киеву необходима помощь с обучением саперов и снайперов, а также медицинской подготовкой и военной подготовкой офицеров.

В документе отмечается, что после дальнейшего утверждения ВСУ и консультаций с партнерами, объединение может включить в программу тренировочной миссии «одну или несколько вышеупомянутых задач». Согласно документу, тренировочная миссия рассматривается как временная мера, которая может быть со временем развернута на территории Украины, «если позволят условия и так решат члены Евросоюза».