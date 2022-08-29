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Новая версия PlayStation появилась в продаже

Press Start: Sony начала продавать вторую ревизию консоли PlayStation 5 в Австралии

Фото: Aly Song / Reuters

Sony выпустила в продажу вторую ревизию флагманской консоли PlayStation 5. Об этом сообщает издание Press Start.

Журналисты медиа выяснили, что новая версия приставки от Sony появилась в магазинах Австралии. Девайс фигурирует под идентификаторами CFI-1202A и CFI-1202B — классическая модель с дисководом и цифровая версия соответственно. Уточняется, что Австралия стала первой страной, на рынке которой появилась новая ревизия PS5. Приставку начали продавать EB Games, Harvey Norman, JB Hi-Fi и другие местные торговые сети.

Специалисты изучили руководство к продукту и выяснили, что консоль второй ревизии отличается от предыдущей версии весом. Выяснилось, что классическая CFI-1202A весит 3,9 килограмма — на 300 граммов меньше, чем модель первой ревизии. CFI-1202B весит 3,4 килограмма, или на 200 граммов меньше, чем приставка первой ревизии. Оригинальные консоли в стандартной и цифровой версиях весили 4,5 и 3,9 килограмма соответственно.

«Учитывая, что консоли PS5 теперь весят меньше, очевидно, что внутри приставки с момента запуска есть довольно большие различия», — отметили авторы. Специалисты отметили, что год назад инженеры Sony уменьшили радиатор PS5, из-за чего им удалось сделать приставку легче.

Sony начала продажи первой ревизии консоли PlayStation 5 в Австралии в конце августа. Кроме уменьшенного радиатора, производитель изменил винт, с помощью которого девайс крепится к подставке.

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Андрей Ставицкий
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