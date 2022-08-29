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Стала известна судьба изнасилованной и выброшенной в окно семилетней россиянки

Омбудсмен Полунина: изнасилованная и выброшенная из окна девочка находится в больнице

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семилетняя девочка, которую мужчина на Сахалине похитил с детской площадки, а после — изнасиловал и выбросил из окна, находится в больнице вместе с матерью. О судьбе несовершеннолетней россиянки рассказала исполняющая обязанности руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области Алина Полунина, сообщает KP. RU.

«Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Мы тесно взаимодействуем с ними, запросили всю информацию о семье ребенка. Девочка пока находится вместе с мамой в больнице», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что с семилетним ребенком работают психологи. Его экстренно доставили бортом санавиации в Южно-Сахалинск.

О том, что житель Сахалина изнасиловал и выбросил из окна второго этажа семилетнюю девочку, стало известно 28 августа. Ребенка доставили в реанимацию, через сутки ее перевели в хирургическое отделение. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчину, который надругался над несовершеннолетней, предварительно, в 1990-е годы уже судили за изнасилование.

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Анастасия Шейкина
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