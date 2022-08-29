Байдена обвинили в подкупе избирателей из-за решения списать долги студентам

Ведущий Fox News Шон Хэннити обвинил президента США Байдена в подкупе избирателей

Президент США Джо Байден своим решением списывать студентам долги по кредитам на оплату обучения фактически совершает подкуп избирателей. В этом американского лидера обвинил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити.

По его словам, новая реформа должна называться «законом Байдена о взяточничестве и подкупе голосов 2022 года». Ведущий отметил, что за этот шаг «заплатят обычные трудолюбивые американцы».

«То есть те, кто никогда не учился в колледже, или те, кто уже погасил свои студенческие ссуды (…). По легенде, Робин Гуд брал у богатых и отдавал бедным. Но в вашингтонском болоте Байден берет деньги у бедняков и среднего класса, чтобы выручить элиту, потому что они будут здесь бенефициарами», — пояснил Хэннити.

Ранее решение американского лидера возобновить компенсации студенческих кредитов прокомментировал экс-председатель Совета экономических консультантов США Джейсон Фурман. Он назвал этот шаг «подливанием бензина примерно на полтриллиона долларов в уже полыхающий инфляционный пожар».

Выплаты по студенческим кредитам возобновят с января 2023 года, также будет введен ряд поблажек для должников. Отмечается, что выплаты были приостановлены на время пандемии коронавируса.