Поддержку Украины со стороны Европы связали с дальнейшей политикой США

National Interest: Европа не сможет продолжать поддерживать Украину без вклада США

Страны Европы не смогут продолжать оказывать поддержку Украине, если США уменьшат свой вклад. Такой точкой зрения поделился обозреватель The National Interest Марк Кац.

Он заявил, что наиболее важным вопросом для Украины является то, как долго западные страны будут ей помогать. Как отмечает автор статьи, сокращение поставок газа из России негативно сказывается на экономике Евросоюза. Если ситуация будет усугубляться, Европа может начать выбирать партии, которые настаивают на уступках в отношении России, добавил Кац.

«Соединенные Штаты, разумеется, могут продолжать оказывать помощь Украине, однако сделать это без содействия хотя бы некоторых западных стран будет тяжелее. С другой стороны, если американская помощь Украине резко сократится или прекратится, сомнительно, что европейские страны могли или стали бы самостоятельно поддерживать Украину против России», — подчеркнул он.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предъявил претензию странам Европы за медленные поставки помощи по сравнению с США. Особенно он раскритиковал Германию, Францию и Италию.

