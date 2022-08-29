Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Поддержку Украины со стороны Европы связали с дальнейшей политикой США

National Interest: Европа не сможет продолжать поддерживать Украину без вклада США

Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Globallookpress.com

Страны Европы не смогут продолжать оказывать поддержку Украине, если США уменьшат свой вклад. Такой точкой зрения поделился обозреватель The National Interest Марк Кац.

Он заявил, что наиболее важным вопросом для Украины является то, как долго западные страны будут ей помогать. Как отмечает автор статьи, сокращение поставок газа из России негативно сказывается на экономике Евросоюза. Если ситуация будет усугубляться, Европа может начать выбирать партии, которые настаивают на уступках в отношении России, добавил Кац.

«Соединенные Штаты, разумеется, могут продолжать оказывать помощь Украине, однако сделать это без содействия хотя бы некоторых западных стран будет тяжелее. С другой стороны, если американская помощь Украине резко сократится или прекратится, сомнительно, что европейские страны могли или стали бы самостоятельно поддерживать Украину против России», — подчеркнул он.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предъявил претензию странам Европы за медленные поставки помощи по сравнению с США. Особенно он раскритиковал Германию, Францию и Италию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
FT сообщила о планах ЕС поддержать приостановку соглашения по визам с Россией
Поддержку Украины со стороны Европы связали с дальнейшей политикой США
Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество
Более 50 тысяч человек примут участие в учениях «Восток-2022» в России
«Мисс бикини» вышла на улицу в откровенной одежде и удивилась реакции прохожих
Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков
Названы регионы-лидеры по рынку труда в России
Глобальное потепление приведет к усилению смертельной жары
Раскрыты подробности о новых операционных в комплексах скорой помощи в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.