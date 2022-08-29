В Швеции загорелся паром с сотнями людей на борту

В Швеции загорелся автомобильный паром, на котором находятся 300 человек

В Швеции загорелся автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у шведского побережья. В настоящий момент ведется крупномасштабная спасательная операция. На место были направлены три вертолета и семь судов для эвакуации.

Ранее пожар произошел под крышей одного из зданий Центрального военного госпиталя в Праге. Как уточнил представитель управления пожарной охраны Мартин Кавка, персонал и пациентов своевременно вывели наружу.