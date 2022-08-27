На крыше военного госпиталя в Праге произошел пожар

Управление пожарной охраны: в Центральном военном госпитале Праги произошло возгорание

Пожарные начали бороться с огнем, который охватил одно из зданий Центрального военного госпиталя в Праге. Как уточнил представитель управления пожарной охраны Мартин Кавка, персонал и пациентов своевременно вывели наружу, передает РИА Новости.

По его данным, пожар возник под крышей павильона А5, в котором располагается отделение неврологии. Помимо этого, там находятся палаты для больных. Благодаря оперативным действиям все люди были выведены из здания — пострадавших при возгорании нет.

Центральный военный госпиталь Праги считается одним из самых успешных медицинских учреждений Чехии. В этом месте проходили лечение все президенты страны, в том числе Вацлав Гавел и Милош Земан.

Ранее стало известно о пожаре в одной из церквей египетского Каира. Погиб по меньшей мере 41 человек. Точную причину возгорания пока не назвали. Полиция предположила, что пожар спровоцировало короткое замыкание в электросети. На место происшествия отправили 15 пожарных машин.