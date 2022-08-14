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В результате пожара в церкви в Египте погибли более 40 человек

Associated Press: в результате пожара в церкви в Каире погиб по меньшей мере 41 человек

Фото: Shutterstock

В результате пожара в одной из церквей египетского Каира погиб по меньшей мере 41 человек. О количестве жертв сообщает Associated Press.

По данным Коптской православной церкви в Египте, возгорание произошло в одном из храмов в густонаселенном районе Имбаба во время собрания в воскресенье, 14 августа. В пожаре также пострадали 14 человек.

Точную причину возгорания пока не назвали. Полиция предположила, что пожар спровоцировало короткое замыкание в электросети. На место происшествия отправили 15 пожарных машин.

Ранее днем стало известно о взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Пожар на складе пиротехники назвали возможной причиной возгорания. По данным МЧС Армении, есть пострадавшие. На месте происшествия работают пожарно-спасательные отряды.

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Нина Ташевская
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