Момент мощного взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
В сети появился момент взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване
Момент мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване попал на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
О взрыве стало известно в воскресенье, 14 августа. По данным МЧС Армении, есть пострадавшие, однако их число не называется. На месте происшествия работают пожарно-спасательные отряды. По словам пользователей соцсетей, идет детонация фейерверков.
Как уточняет ТАСС, пожару, который начался сразу после взрыва, присвоена третья категория. По словам главы службы скорой помощи, в больницы доставлены семь пострадавших. Один из очевидцев ЧП утверждает, что есть погибшие.