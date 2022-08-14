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Момент мощного взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео

В сети появился момент взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване

Момент мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване попал на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

О взрыве стало известно в воскресенье, 14 августа. По данным МЧС Армении, есть пострадавшие, однако их число не называется. На месте происшествия работают пожарно-спасательные отряды. По словам пользователей соцсетей, идет детонация фейерверков.

Как уточняет ТАСС, пожару, который начался сразу после взрыва, присвоена третья категория. По словам главы службы скорой помощи, в больницы доставлены семь пострадавших. Один из очевидцев ЧП утверждает, что есть погибшие.

Варвара Кошечкина
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