Названа возможная причина мощного взрыва в торговом центре Еревана

Пожар на складе пиротехники считают возможной причиной взрыва в торговом центре Еревана

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщает RT, публикуя новые кадры с места событий.

На видео запечатлен большой черный столб дыма, в кадр также попали обломки здания.

Подробности ЧП пока неизвестны. Уточняется, что на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов.

О взрыве в торговом центре стало известно днем в воскресенье, 14 августа. По данным МЧС Армении, есть пострадавшие, однако их число не называется.