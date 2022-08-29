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В Британии рассказали об ухудшении отношений с США в случае избрания Трасс

FT: глава МИД Британии Лиз Трасс раздражает Белый дом прямолинейностью и максимализмом

Фото: Jeff Overs / Globallookpress.com

Действующая глава МИД Британии Лиз Трасс раздражает Белый дом своей прямолинейностью и максимализмом, в случае ее избрания на пост премьер-министра страны отношения между Лондоном и Вашингтоном могут ухудшиться. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) с ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

Обозреватели издания рассказали, что внешнеполитический истеблишмент США опасается продолжения курса Трасс на прямолинейное и агрессивное решение возникающих споров в области британо-американской торговли и поддержки Украины, что ставит под сомнение целесообразность «особых отношений» Лондона и Вашингтона, установленные еще с 1940-х годов.

По словам одного из собеседников издания среди американских чиновников, высказывания Трасс касательно мягкой позиции Вашингтона по Украине вызывали недоумение со стороны Белого дома, который тратит на военную и финансовую помощь Киеву гораздо больше средств, чем Британия.

Ранее в издании The Times заявили, что если Трасс станет премьер-министром страны, то она впервые официально объявит Китай угрозой королевству и примет новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

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Виктория Кондратьева
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