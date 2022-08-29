Трасс пообещала назвать Китай угрозой безопасности Британии

Times: Лиз Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой безопасности Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, если станет премьер-министром, впервые объявит Китай угрозой безопасности королевства. Об этом пишет The Times.

По информации издания, Трасс пообещала своим сторонникам, что переосмыслит внешнюю политику страны и примет новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В этом случае Лондон наделит Пекин статусом, схожим с Россией — в текущей доктрине Москва указана как «наиболее острая прямая угроза Великобритании». Сейчас же Китай характеризуется как «самый значимый геополитический фактор для британских интересов»

9 августа Трасс указала, что в настоящее время Великобритания сталкивается с угрозой со стороны Китая, который проводит «напористую» международную политику. Она пообещала на встрече с членами Консервативной партии в Дарлингтоне, что в случае ее избрания премьер-министром Лондон увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП.

Ранее Трасс пообещала применить ядерное оружие при необходимости. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.