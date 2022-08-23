Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при необходимости

Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пообещала применить ядерное оружие при необходимости. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.

Заявление министра прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Мнение мира о применении ядерного оружжия

Посол по вопросам разоружения Министерства иностранных дел КНР Ли Сонг заявил, что Китай призвал все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми. Об этом в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, всем ядерным державам следует пойти по примеру Китая и придерживаться политики неприменения ядерного оружия первыми. Он считает, что странам необходимо заключить договор о взаимном неприменении данного вида оружия массового поражения и воздерживаться от того, чтобы обозначать какую-либо державу в качестве цели для удара.

Ли Сонг выразил уверенность, что ядерные державы должны прилагать все усилия, чтобы не допустить нерегламентированные пуски ядерного оружия.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Он уточнил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров.

Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров Энтони Блинкен Госсекретарь США

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что после вступления в НАТО страна не будет размещать ядерное оружие на своей территории.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, в свою очередь, отметил, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.

Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия Мухтар Тлеуберди Министр иностранных дел Казахстана

Папа Римский Франциск назвал аморальными обладание ядерным оружием и использование его для сохранения баланса в мире.

Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и «баланса страха» неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу Папа Римский Франциск

Россия и ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. По его словам, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

Мы что, молчать будем [в ответ на резкую риторику оппонентов о возможности ядерной войны]? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть Владимир Путин Президент России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия может применить ядерное оружие лишь в крайнем случае для своей защиты.

Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации

Матвиенко добавила, что разговоры о возможности ядерной войны недопустимы. По ее словам, любой здравомыслящий человек и политический деятель понимает ее последствия. Она считает, что это станет концом человеческой цивилизации.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения.

Его использование [ядерного оружия] ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления Сергей Шойгу Глава Минобороны России

По его словам, необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей специальной военной операции, отсутствует.

Шойгу отметил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в соответствующих документах, открытых для широкого ознакомления.