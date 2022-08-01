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Папа Римский оценил идею сохранения мира с помощью ядерного оружия

Папа Римский Франциск назвал аморальным сохранение мира с помощью ядерного оружия

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск назвал «аморальными» обладание ядерным оружием и использование его для сохранения баланса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу», — заявил понтифик.

В июне Папа Римский предположил, что текущий конфликт на Украине мог быть спровоцирован и призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в рамках интерпретации ситуации вокруг Украины. Папа добавил, что с текущей ситуацией также связана продажа оружия.

Ранее папа Римский Франциск счел, что уже сейчас планета переживает третью мировую войну за столетие, и это должно заставить людей задуматься. Он напомнил, что, помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела».

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Николай Чигасов
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