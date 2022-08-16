Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия

Шойгу заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине

Главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей специальной военной операции, отсутствует.

Министр обороны России добавил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в соответствующих документах, открытых для широкого ознакомления.

Ранее ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Согласно результатам исследования, конфликт с применением ядерного оружия может привести к глобальному голоду, из-за которого умрут свыше пяти миллиардов человек.