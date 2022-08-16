Ядерная война приведет к голодной смерти пяти миллиардов человек

Nature Food: ядерная война приведет к глобальному голоду и смерти миллиардов людей

Ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Food, конфликт с применением оружия массового поражения приведет к глобальному голоду, из-за которого умрут более пяти миллиардов человек.

Исследователи оценили эффект, который окажут огненные бури, вызванные ядерными взрывами, на климат Земли. В результате глобальных пожаров в атмосферу будут выброшены миллионы тонн сажи, которые заблокируют солнечный свет, необходимый для фотосинтеза, и окажут охлаждающий эффект на климат. Ученые рассмотрели распространение сажи в атмосфере в нескольких сценариях, в том числе в пяти вариантах войны между Индией и Пакистаном и в сценарии ядерной войны между Россией и США.

Данные ввели в модель прогнозирования климата, разработанную Национальным центром атмосферных исследований (NCAR), которая позволяет оценить влияние на урожайность основных сельскохозяйственных культур: кукурузы, риса, яровой пшеницы и сои. Оказалось, что даже в сценарии небольшого ядерного локального конфликта между Индией и Пакистаном, глобальное производство продуктов питания через пять лет упадет на семь процентов. В случае войны между Россией и США оно упадет на 90 процентов всего через три-четыре года.

Снижение урожая будет наиболее серьезным в России и США, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия, что отразится на зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока. Более 75 процентов населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, который продлится в течение двух лет. При этом даже употребление в пищу сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота, или сокращение пищевых отходов не сможет скомпенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.