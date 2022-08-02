Блинкен допустил применение США ядерного оружия для защиты важных интересов США

Госсекретарь Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных обстоятельствах

Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Блинкен пояснил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров.

Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров Энтони Блинкен Госсекретарь США

США заявили о сокращении ядерного арсенала

В своей речи госсекретарь США также отметил, что Соединенные Штаты значительно сократили ядерный арсенал за последние 55 лет. «Количество ядерного оружия в наших арсеналах сейчас почти на 90 процентов меньше, чем в пиковый период в 1967 году», — заявил он. Блинкен также указал, что ядерные державы, в том числе и США, движутся в сторону разоружения.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть готовыми отражать возможные ядерные удары одновременно со стороны России и Китая. «История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить», — отметила она.

Перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного

Ранее представитель ООН Рамеш Раджасингхам допустил ядерный конфликт на Украине. По его словам, ранее немыслимая перспектива конфликта с задействованием ядерного оружия сейчас стала вполне реальной.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. По его словам, ядерные вооружения предлагают ложные обещания безопасности и сдерживания. Он подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

До этого бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. По его мнению, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет.

В России разговоры о возможности ядерной войны назвали недопустимыми

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что Россия отрицает возможность применения ядерного оружия на Украине. Он выразил надежду на то, что «остатки здравого смысла» позволят Западу воздержаться от принятия таких решений. По словам дипломата, обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допускать развязывания ядерной войны. Он добавил, что в такой войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

О том, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие, до этого сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия может сделать это в крайнем случае для защиты.

Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

Она также назвала разговоры о возможности ядерной войны недопустимыми. По мнению Матвиенко, любой здравомыслящий человек и политический деятель понимает ее последствия. «Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить», — подытожила она.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США ограничение ядерных потенциалов.