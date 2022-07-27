США призвали готовиться к отражению ядерных ударов

Аналитик Геллер призвала США готовиться к отражению возможных ядерных ударов России и КНР

Аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть готовыми отражать возможные ядерные удары одновременно со стороны России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе панельной дискуссии в рамках проходящего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию Геллер выразила мнение, что если Вашингтон не предпримет никаких решительных мер в контексте ядерного сдерживания, его бездействие приведет к подрыву международной стабильности в этой сфере. Она заявила, что США сегодня «попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника», процитировав таким образом выдержки из выступления главы Стратегического командования Вооруженных сил США.

В то же время Геллер указала на возможность новой гонки вооружений в случае, если США продолжат наращивать ядерное оружие, что может вылиться в ответную реакцию России и КНР. Однако она не считает, что Вашингтону следует «чрезмерно об этом беспокоиться». «История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить», — пояснила аналитик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их союзники балансируют на грани конфликта ядерных держав из-за развязанного ими противостояния на Украине. По мнению дипломата, недопустимы попытки «исказить логику сдерживания» и представить Россию страной, угрожающей остальным ядерным оружием.

В июне российский лидер Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Он объяснил, что Россия никому не угрожает, однако готова защищать суверенитет.