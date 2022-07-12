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Захарова заявила о балансирующих на грани ядерного конфликта США

Захарова заявила, что США балансируют на грани ядерного конфликта из-за Украины

Фото: Максим Шеметов / Reuters

США и союзники балансируют на грани конфликта ядерных держав из-за развязанного ими противостояния на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав», — сказала она, предупредив, что подобное развитие событий грозит ядерной эскалацией.

По мнению дипломата, недопустимы попытки «исказить логику сдерживания» и представить Россию страной, угрожающей остальным ядерным оружием.

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В июне российский лидер Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Он объяснил, что Россия никому не угрожает, однако готова защищать суверенитет.

Ранее бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. По его мнению, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет.

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Алина Гончарова
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