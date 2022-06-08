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Бывший американский сенатор заявил о втягивании США всего мира в ядерную войну

Экс-сенатор Блэк заявил о втягивании США всего мира в ядерную войну с Россией

Кадр: Schiller Institute / YouTube

Нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. Об этом заявил отставной полковник морской пехоты США, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с изданием Die Freie Welt.

«США недооценивают события, происходящие на Украине, и связанные с ними риски, поскольку эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой. У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — сказал Блэк.

Офицер считает, что Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет. Также Блэк обратил внимание на осторожность действий российской армии на Украине.

«Они не уничтожили железнодорожные пути. Не уничтожили заводы. Не уничтожили многие объекты, не разбомбили ни одного здания в центре Киева, не разбомбили здание, в котором заседает парламент», — отметил отставной полковник.

Ранее профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке оценил ущерб от санкций, введенных против России на фоне ее специальной военной операции на Украине. По его словам, больше всего от них пострадает мир, а не сама Москва.

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Варвара Кошечкина
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