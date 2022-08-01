В США заявили о сокращении ядерного арсенала на 90 процентов

Госсекретарь Энтони Блинкен: с 1967 года США сократили ядерный арсенал на 90%

Соединенные Штаты сократили ядерный арсенал на 90 процентов за последние 55 лет. Об этом в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляция выступления которого доступна на YouTube-канале PBS NewsHour.

По его словам, ядерные державы, в том числе и США, движутся в сторону разоружения. «Количество ядерного оружия в наших арсеналах сейчас почти на 90% меньше, чем в пиковый период в 1967 году», — заявил он.

Блинкен подчеркнул, что ДНЯО является важным и незаменимым документом. Кроме того, госсекретарь США отметил важность укрепления всех трех столпов ДНЯО — разоружения, нераспространения и использования атомной энергии в мирных целях.

В начале июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества всех стран-подписантов ДНЯО в деле укрепления ядерной безопасности в мире.

Соглашение о нераспространении ядерного оружия было впервые подписано в 1968 году. Документ носит бессрочный характер.