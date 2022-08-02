Медведев оценил необходимость обсуждать с США замену СНВ-3

Медведев ответил на предложение Байдена обсудить замену СНВ-3 словами «оно нам надо?»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил необходимость обсуждать с США замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истечет в 2026 году. Об этом он написал в своем Telegram.

Как напомнил Медведев, чуть больше месяца назад он написал, что США «приползут», чтобы обсудить вопросы стратегической безопасности, которые невозможно решить без России. «Ну вот. Приползли», — отметил он, напомнив о словах президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы, а также подчеркнул необходимость договора, который заменит СНВ-3.

«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже!» — подчеркнул Медведев. По его мнению, Россия не виновата в таком развитии событий.

Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией систему контроля над вооружением

1 августа Джо Байден заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. «Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил он. По словам американского лидера, теперь России снова предстоит продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями. Он также добавил, что участие в обсуждении новой системы должен принимать и Китай.

В ответ заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к переговорам с США по этому поводу. При этом он подчеркнул, что Джо Байдену следует не только заявлять о намерении строить диалог, но и начинать предпринимать конкретные шаги в этом направлении. «Если это реальное желание начать какие-то переговоры, пусть какие-то более явные сигналы подаст. Например, группы экспертов созовет, чтобы начать подготовку к этим переговорам», — отметил сенатор.

Иногда, к сожалению, у господина Байдена слова и дела расходятся очень далеко друг от друга Владимир Джабаров Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

До этого профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт заявила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Она назвала это «критически важной задачей» и не исключила угрозы применения оружия со стороны России в ходе того или иного конфликта.

США уже выступали с похожим предложением

В феврале Вашингтон уже выступал с подобным предложением к России. В документе подчеркивалось, что США и НАТО намеренно воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. При этом, как и Россия, представители Запада не готовы были пойти на уступки по принципиальным для себя вопросам.

Тогда Министерство иностранных дел России предложило США начать диалог по принятию нового «уравнения безопасности». «Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны», — возразили в Москве.

В мае власти США предположили, что Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.