В России ответили на заявление Байдена о переговорах по контролю над вооружением

Сенатор Джабаров: Россия готова к переговорам с США по контролю над вооружением

Россия готова к переговорам с США по поводу новой системы контроля над вооружением, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Но американскому президенту Джо Байдену следует не только заявлять о намерении строить диалог, но и начинать предпринимать конкретные шаги в этом направлении, подчеркнул сенатор в разговоре с «Лентой.ру».

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил американский президент Джо Байден, текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил Байден.

Россия всегда готова к диалогу с США, подчеркнул Джабаров. Однако американскому лидеру следует не только говорить о своих намерениях начать переговоры, но и начинать действовать, подчеркнул российский политик.

«Иногда, к сожалению, у господина Байдена слова и дела расходятся очень далеко друг от друга, — считает Джабаров. — Если это реальное желание начать какие-то переговоры, пусть какие-то более явные сигналы подаст. Например, группы экспертов созовет, чтобы начать подготовку к этим переговорам».

В июне профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт заявила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Говоря об инструментах контроля над вооружениями и их нераспространением, глава МИД отметил, что сейчас остается мало регулирующих правил. Несмотря на то что есть Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), он остается единственным инструментом, так как отсутствуют договоры об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по открытому небу (ДОН).