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В Госдепе признали соблюдение Россией СНВ-3

Дипломат Госдепа США Тернер признал, что Россия соблюдает договор СНВ-3

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти США полагают, что Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в письменном заявлении американского дипломата Брюса Тернера, сообщает ТАСС.

«Россия по-прежнему соблюдает Новый ДСНВ. По линии "пятерки" КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединенными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности», — признает в заявлении Тернер, который курирует в Госдепе США вопросы, касающиеся контроля над вооружениями.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения, что ставило под угрозу систему стратегической стабильности.

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Марина Совина
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