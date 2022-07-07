Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия

Матвиенко заявила, что Россия может применить ядерное оружие в крайнем случае для защиты

Россия может применить ядерное оружие лишь в крайнем случае для своей защиты. Такое условие применения оружия на пресс-конференции по итогам весенней сессии назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС

«Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ», — сказала спикер Совфеда.

По ее словам, разговоры о возможности ядерной войны недопустимы. Любой здравомыслящий человек и политический деятель понимает ее последствия— Матвиенко считает, что это станет концом человеческой цивилизации.

«Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить», — подытожила она.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ядерной войне. Он заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о конце человечества в случае ядерной войны. Он также перечислил варианты, при которых Россия может задействовать ядерную триаду.