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Медведев порассуждал о невозможности ядерной войны

Зампред Совбеза РФ Медведев счел ошибочными слова о невозможности ядерной войны

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о конце человечества в случае ядерной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

Политик порассуждал, что говорить о невозможности такого сценария нельзя, поскольку в истории уже был случай применения американцами ядерного оружия. «Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются», — счел он.

Медведев перечислил варианты, при которых Россия может задействовать ядерную триаду. Ими являются ядерный удар по территории России, атака на критическую инфраструктуру, или в том случае, если Россия подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства.

В марте журнал Popular Mechanics написал, что глобальная ядерная война между Россией и США может предполагать использование сторонами потенциального конфликта более трех тысяч ядерных боеголовок, в результате применения которых могут погибнуть свыше 100 миллионов мирных россиян и американцев. Издание описало два «реальных» сценария возможной ядерной войны между Москвой и Вашингтоном. Первый сценарий предполагает, что Россия нанесет удар по ядерному арсеналу США, пытаясь нейтрализовать американские стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие. Второй — тотальное использование ядерного оружия российской стороной, в результате которого уровень развития американского общества снизится до доиндустриального.

Впрочем, оба сценария выглядят маловероятными, поскольку Россия и США придерживаются политики «гарантированного уничтожения», согласно которой победителей в ядерном противостоянии не будет.

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Марина Совина
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